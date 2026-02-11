В Приморье возбудили дело после убийства амурского тигра

В Приморье прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту убийства амурского тигра. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Туша хищника с признаками насильственной смерти обнаружена в 29 километрах от поселка Терней.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле надзорного ведомства.