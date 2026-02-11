Комику Нурлану Сабурову в Казахстане грозит уголовное дело по статье «наемничество» после появления информации о его возможной помощи российским военным. Об этом заявил заместитель генерального прокурора республики Галымжан Койгельдиев, говорится в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Чиновник отметил, что проверкой может заняться Комитет национальной безопасности Казахстана. Поводом стало сообщение о том, что летом 2025 года Сабуров, проживавший в Истринском районе Подмосковья, передал десять питбайков бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра».

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале главы городского округа Истра, однако позже пост удалили.

В Казахстане такая деятельность подпадает под статью 170 Уголовного кодекса и является наказуемой. Ранее стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в отношении Сабурова 30 января ввели запрет на въезд в Россию. По словам собеседника агентства, решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».