Семья из трех человек погибла из-за пожара в частном доме в Смоленской области

Семья из трех человек, включая ребенка, погибла из-за пожара в частном доме в Смоленской области.

Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Прокуратуры региона.

— Сегодня, 11 февраля 2026 года, около пять часов 30 минут при пожаре в частном деревянном доме в г. Демидове погиб мальчик в возрасте 9 лет, а также его родители 34-летний отец и 35-летняя мать, — говорится в публикации.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с печью. Прокуратура Демидовского района осуществляет контроль за выяснением обстоятельств случившегося.

Несколько дней назад в деревне Петрищево Рузского муниципального округа Московской области загорелся частный жилой дом, в результате чего погибла пожилая пара.