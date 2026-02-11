Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в Лефортово

Две женщины и ребенок пострадали в результате пожара в жилом доме на юго-востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» осведомленный источник.

«На ул. Душинская произошел пожар в квартире жилого дома на четвертом этаже. В результате пожара пострадали три человека, в том числе беременная женщина и ребенок. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», – уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что пожар ликвидирован на площади 22 кв. м.