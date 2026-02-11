СК возбудил дело в отношении 17-летнего подростка за подготовку диверсии в Минусинске

В Красноярском крае суд заключил под стражу 17-летнего жителя Минусинска, подозреваемого в приготовлении к диверсии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ), публикуя видео допроса несовершеннолетнего. По информации следствия, в феврале 2026 года фигурант, переписываясь с неизвестным в одном из мессенджеров, согласился за деньги поджечь трансформатор, расположенный в Минусинске. Для того, чтобы реализовать задуманное юноша попросил четверых знакомых найти "средства совершения преступления и принять участие в поджоге, на что получил отказ". В СК уточнили, что преступный замысел подростка удалось пресечь. Фигуранта арестовали и поместили под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению диверсии". До этого СК возбудил дело против двух подростков за теракт на железной дороге в Башкирии. По данным следствия, два 15-летних мальчика в январе 2026 года, находясь вблизи станции "Янаул" Горьковской железной дороги, подожгли оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов. В СК уточнили, что подростки выполняли заказ интернет-вербовщиков — им обещали за это 15 тыс. рублей.