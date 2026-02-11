Силовики задержали в Подмосковье банду автоподставщиков

Правоохранители раскрыли в Подмосковье мошенническую схему с обманом страховых компаний. Силовики задержали банду, подстраивавшую ДТП и получавшую незаконные выплаты.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 11 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Криминальная схема мошенничества в сфере страхования, реализованная группировкой, состоявшей из восьми соучастников, была пресечена моими коллегами в Подмосковье. Полицейские установили, что сообщники переправляли автомобили из-за рубежа, регистрировали их на номинальных собственников и приобретали страховые полисы, а затем совершали ДТП, — рассказала Волк в своем канале в мессенджере MAX.

Злоумышленники обращались в страховые, чтобы получить выплаты. Им удалось «заработать» более 30 миллионов рублей. В отношении задержанных возбудили уголовные дела. Следователи устанавливают все подробности произошедшего.

Ранее подобную схему провернули другие злоумышленники. Мужчины подстраивали аварии на трассах в Подмосковье и затем обращались в страховые за выплатами. В итоге они получили 3,4 миллиона рублей. Подозреваемых задержали и впоследствии осудили. Их отправили за решетку на срок до семи лет.