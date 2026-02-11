В Перми увеличилось количество отравившихся детей

Количество воспитанников детского сада, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Перси увеличилось. Как сообщает ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав, сейчас в больнице находятся уже семеро детей. Их состояние врачи оценивают, как удовлетворительное и средней степени тяжести. Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь. Ранее сообщалось о вспышке инфекции в детском саду Орджоникидзевского района Перми. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура.