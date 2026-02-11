СК завел дело на мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ДПС в Москве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который попытался дать взятку сотруднику ДПС на северо-западе столицы.

Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1964 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Фигурант попробовал подкупить инспектора 7 февраля. Мужчина находился в салоне служебной машины и предложил силовику 15 тысяч рублей за несоставление административного протокола — у него не было водительских прав. Правоохранитель не взял деньги, а злоумышленника задержали. В ходе допроса подозреваемый признал вину, ему предъявили обвинение.

До этого под следствие за попытку дачи взятки сотруднику ДПС попал москвич. Мужчина предложил сотруднику 15 тысяч за непрохождение медосвидетельствования. В итоге подозреваемого задержали и завели в его отношении уголовное дело. Он признал вину.