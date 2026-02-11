Подмосковные полицейские задержали участников организованной группы, инсценировавшей ДТП для получения страховых выплат

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Мытищинское» пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере страхования. По имеющимся данным, в состав группы входили восемь жителей Подмосковья. В 2023 году они разработали криминальную схему по получению незаконных страховых выплат по договорам КАСКО. Злоумышленники переправляли автомобили из-за рубежа, регистрировали их на номинальных собственников и приобретали страховые полисы. Затем соучастники инсценировали ДТП. Они нанимали водителей-каскадеров, которые в ночное время на безлюдных участках трасс намеренно совершали наезды на недвижимые препятствия – столбы, деревья или ограждения. После этого от имени фиктивных владельцев сообщники обращались в страховые компании. На основании поддельных документов аферисты получали многомиллионные выплаты.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили организаторов и активных участников группы и задержали их по адресам проживания. В настоящее время выявлены пять эпизодов противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, превышает 30 миллионов рублей.В ходе обысков сотрудники полиции изъяли средства связи, документы, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение.Следователем Следственного управления МУ МВД России «Мытищинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159.5 УК РФ.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств произошедшего.Мероприятия проводились при участии Росгвардии», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео