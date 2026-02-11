Задержан подозреваемый в похищении матери известной телеведущей

Подозреваемый в похищении Нэнси Гатри, пожилой матери американской известной телеведущей Саванны Гатри, был взят под стражу в Аризоне во вторник, через девять дней после того, как 84-летняя женщина была объявлена пропавшей без вести, сообщил представитель правоохранительных органов, знакомый с ходом расследования.

Поздно вечером во вторник департамент шерифа округа Пима опубликовал в Интернете отдельное заявление, в котором говорилось, что полицейские “задержали человека во время остановки движения” и что этот человек “допрашивается в связи с расследованием дела Нэнси Гатри”.

На данный момент не было доступно никаких дополнительных подробностей, и было неясно, были ли “подозреваемый”, взятый под стражу, и лицо, описанное как “субъект”, задержанное на остановке транспорта к югу от Тусона, одним и тем же лицом, отмечает The Guardian.

Но очевидный прорыв произошел через несколько часов после того, как власти опубликовали видео и фотографии вооруженного мужчины в лыжной маске, который манипулировал с дверной камерой в доме Нэнси Гатри недалеко от Тусона в то утро, когда женщину похитили из дома.

Директор ФБР Кэш Патель опубликовал эти снимки, когда поиски 84-летней Нэнси Гатри продолжались уже вторую неделю, заявив, что изображения были “ранее недоступны”, но впоследствии были получены из “остаточных данных, хранящихся во внутренних системах”.

На черно-белых снимках изображена фигура в маске, перчатках и с рюкзаком, приближающаяся к двери дома Гатри. На одном из снимков человек машет чем–то похожим на растение, а на другом начинает разбирать камеру наблюдения.

“Работая с нашими партнерами, по состоянию на утро вторника правоохранительные органы обнаружили эти ранее недоступные новые снимки, на которых видно, как вооруженный человек, по-видимому, взломал камеру у входной двери Гатри утром в день ее исчезновения”, - написал директор ФБР Патель на платформе X.

В понедельник Саванна Гатри обратилась с отчаянной просьбой ко всем, кто может что-либо знать о ее пропавшей матери, связаться с правоохранительными органами.

“Мы переживаем час отчаяния, - заявила она. – И нам нужна ваша помощь".

ФБР еще предстоит установить личность подозреваемого, несмотря на то, что прошел день после истечения срока, установленного требованием выкупа от предполагаемых похитителей восьмидесятичетырехлетней женщины, отмечает The Guardian. В воскресенье семья Гатри заявила, что заплатит похитителям, чтобы обеспечить ее безопасное возвращение домой. Власти не подтвердили правдивость этого требования о выкупе.

Попытки связаться с похитителями, похоже, не увенчались успехом, и официальные лица заявили в понедельник вечером, что им “не известно о каких-либо продолжающихся контактах между семьей Гатри и предполагаемыми похитителями, и на данный момент мы не выявили подозреваемого или лицо, представляющее интерес в этом деле”.

ФБР заявило, что агентство направляет больше агентов из местных отделений по всей территории США в родной город Гатри Тусон, штат Аризона, за пределами которого была обнаружена ее кровь.

“В настоящее время у нас работает круглосуточный командный пункт, в состав которого входят эксперты по кризисному управлению, аналитическая поддержка и следственные группы. Но нам по-прежнему нужна помощь общественности”, - цитирует NBC News заявление ФБР. “У кого-то есть информация, которая может помочь нам вернуть Нэнси домой. Нам нужно, чтобы этот человек поделился тем, что он знает. Пожалуйста, позвоните нам”.

Власти полагают, что Нэнси Гатри была похищена из своего дома рано утром 1 февраля. Правоохранительные органы подчеркнули, что одним из препятствий на пути к поискам Гатри стал тот факт, что кто-то отключил камеру на дверном звонке, когда она пропала. И поскольку она не была активно подключена к поставщику услуг камеры на дверном звонке, власти не смогли сразу получить изображения.