Бастрыкин затребовал доклад по делу о подрыве машины во Фрязино
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил отчитаться о расследовании инцидента в подмосковном Фрязино, где при детонации устройства в иномарке был ранен водитель.
Руководитель ведомства обязал начальника Главного следственного управления по Московской области Ярослава Яковлева представить данные о ходе разбирательства, передает ТАСС.
Происшествие случилось 10 февраля на железнодорожном переезде, когда в салоне автомобиля Nissan Patrol сработало неустановленное устройство. В результате инцидента пострадал 50-летний мужчина, находившийся за рулем внедорожника.
Водитель получил осколочное ранение голени и был госпитализирован в лечебное учреждение.