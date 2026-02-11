Бастрыкин затребовал доклад по делу о подрыве машины во Фрязино

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил отчитаться о расследовании инцидента в подмосковном Фрязино, где при детонации устройства в иномарке был ранен водитель.

Руководитель ведомства обязал начальника Главного следственного управления по Московской области Ярослава Яковлева представить данные о ходе разбирательства, передает ТАСС.

Происшествие случилось 10 февраля на железнодорожном переезде, когда в салоне автомобиля Nissan Patrol сработало неустановленное устройство. В результате инцидента пострадал 50-летний мужчина, находившийся за рулем внедорожника.

Водитель получил осколочное ранение голени и был госпитализирован в лечебное учреждение.