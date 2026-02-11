Стало известно, кто мог совершить массовое убийство в школе в Канаде

Десять человек найдены мертвыми после массовой стрельбы в канадском городе Тамблер-Ридж во вторник, сообщила местная полиция.

Шесть тел были обнаружены в средней школе, еще два в доме, предположительно связанном с инцидентом. Еще один человек скончался по пути в больницу, сообщили в Королевской канадской конной полиции.

Подозреваемый в стрельбе также был найден мертвым. Еще 25 человек проходили обследование на наличие травм и ранений в местном медицинском центре, двое из них находятся в критическом состоянии. По версии следствия, у стрелявшего не было сообщников, а угрозы для общества больше не существует.

Вместе с тем, предварительные выводы следствия шокируют: в полиции полагают, что массовое убийство могла совершить женщина. В ориентировке, составленной правоохранителями, речь идет о женщине в платье с каштановыми волосами, сообщает The New York Post.

В средней школе Тамблер Ридж, согласно ее сайту, обучаются более 160 детей.

Представитель полиции Кен Флойд отказался назвать возраст жертв, добавив, что в ближайшие дни будут опубликованы подробности преступлениия. Также он не стал раскрывать имя подозреваемой.

"Мы не в состоянии понять, почему или что могло стать причиной этой трагедии", - добавил Флойд.

Тамблер-Ридж - это удаленный муниципалитет с населением около 2400 человек, расположенный в предгорьях Скалистых гор на севере Британской Колумбии, в более тысячи километров к северо-востоку от Ванкувера.

Случаи массовой стрельбы, а тем более в школах, являются крайне редкими в Канаде, в отличие от соседних Соединенных Штатов, и поэтому ЧП в богом забытом горном муниципалитете шокировало Страну Кленового листа. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал стрельбу в Тамблер-Ридж "ужасной", заявив, что он "опустошен" и выражает "глубочайшие соболезнования" семьям и друзьям жертв.

Между тем

Согласно данным центра Small Arms Research, в США на каждые 100 жителей приходится 121 единица оружия, тогда как в Канаде на одного человека приходится 35 единиц.

Стрельба в школе такого масштаба в Канаде является крайне редким случаем. В 1989 году вооруженный человек убил 14 женщин в Политехнической школе в Монреале, что вызвало широкий общественный резонанс и привело к ужесточению законов об оружии.