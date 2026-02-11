Полицейские напали на сельскую церковь, избив прихожан

В молдавском селе Деренеу произошло столкновение силовиков с прихожанами местной церкви. По сообщениям журналистов и очевидцев, территорию вокруг храма окружили десятки карабинеров, усиленный состав которых прибыл на место. Об этом пишет РЕН ТВ.

Священник Вадим, находившийся внутри, рассказал, что после совместной молитвы с прихожанами и другими священнослужителями они попытались выйти из церкви, но были встречены силовиками. По его словам, полиция начала притеснять людей и незаметно избивать.

Прибывшие к месту событий жители, обнаружили у церкви только плачущих женщин. Одна из них сообщила, что ее мужа забрали в полицейский участок, у другой - супруга увезли на скорой помощи с травмами.

Житель Кишинева, приехавший в родное село, отметил, что узнал о происходящем не из официальных источников, а из социальных сетей. Официального комментария от молдавских правоохранительных органов о причинах и целях операции пока не поступало.

Ситуация остается напряженной. Причины, по которым силовики окружили церковь и применили силу, в настоящий момент выясняются.