Под Костромой селяне массово отравились водопроводной водой

Костромские власти разбираются в причинах массового заражения норовирусом жителей деревни Шолохово Красносельского района. Основная версия - в водопроводную сеть попала вода из реки. При этом муниципалитет не уведомлял об авариях на водопроводе.

© РИА Новости

История началась с жалоб в соцсетях. Шолоховцы писали, что вскоре после ремонта водопровода почти у половины жителей появились одинаковые симптомы острого инфекционного заболевания: высокая температура, тошнота и рвота, диарея, общая слабость.

По этой информации начала проверку региональная прокуратура. К ней подключились управление Роспотребнадзора, департамент здравоохранения, а также департамент образования и науки, поскольку большинство заболевших - дети.

Всего в Шолохове заболели свыше 50 жителей. По данным медиков, с симптомами инфекции в Красносельскую районную больницу обратился 41 человек. Госпитализация потребовалась одному, остальные проходили лечение дома.

Главный санитарный врач региона Александр Кокоулин рассказал, что по результатам проб у заболевших выявлены норовирусы первого и второго типов. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Основная версия - в сеть попала вода из реки

Эпидрасследование подтвердило предположение жителей деревни: заболевание связано с качеством водопроводной воды. По данным главного санитарного врача области, все 27 проб воды, отобранные в разводящей сети, показали превышение допустимых нормативов по микробиологическим требованиям. А вот пробы воды, взятые из скважин, нормам соответствуют (в отличие от водопроводной).

"Установлено, что были порывы на сетях, которые проходят по дну реки. Предположительно, произошло загрязнение речной водой", - отметил Александр Кокоулин.

При этом реку Стежеру, по дну которой проходит водопровод, могли загрязнить несанкционированные канализационные стоки из частного сектора. Роспотребнадзор потребовал от администрации Красносельского округа установить нарушителей.

В настоящее время в Шолохове проводится хлорирование водопроводной сети.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Ведется расследование.