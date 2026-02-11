Москвич напал на пассажира метро из-за отказа его пропустить

Москвич напал на пассажира в метро из-за отказа пропустить его вперед. Об этом пишет ТАСС со ссылкой ГУ МВД России по столице.

© Мослента

Инцидент произошел на станции «Пушкинская». При спуске на эскалаторе между мужчинами произошла словесная перепалка. 45-летний зачинщик конфликта первым спустился вниз, дождался оппонента, нанес ему удары в область головы и сбежал. В результате у пострадавшего оказалась сломана скула.

Мужчину задержали спустя сутки на той же станции, сообщили в полиции. Возбуждено уголовное дело.