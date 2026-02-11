Десять человек погибли в результате стрельбы в школе

Десять человек, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в школе в канадском городе Тамблер-Ридж, сообщает телеканал CBC.

По его данным, тела шести погибших обнаружили непосредственно в школе, еще один человек умер в машине скорой помощи по пути в больницу. В жилом доме рядом с учебным заведением полицейские нашли тела еще двух человек. Правоохранители считают, что их гибель связана с произошедшим.

Стрельба произошла в школе в австрийском городе Грац, погибли пять человек

Кроме того, 25 человек сейчас проходят обследование в медицинском учреждении.

В августе прошлого года стало известно о стрельбе в американской школе. Тогда жертвами произошедшего стали три человека, включая стрелка.