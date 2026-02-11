В российском городе из-за атаки украинских БПЛА вспыхнул пожар на территории завода

В Волгоградской области силы ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

“Сегодня ночью ПВО отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области”, - приводятся слова Бочарова в телеграм-канале администрации южного региона.

Там добавили в Волжском зафиксированы повреждения квартиры в доме по ул. Карбышева. Также БПЛА упал на территории детского сада “Ягодка”. Кроме того, зафиксировано возгорание на территории завода на юге Волгограда.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. На местах работают сотрудники оперативных служб и муниципальных образований.