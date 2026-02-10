Россиянин избил жену сковородкой и порезал ножом за обвинение в изменах на шашлыках

В Нижнем Новгороде избил жену сковородкой и порезал ножом из-за того, что та обвинила его в измене. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

© Газета.Ru

Инцидент произошел во время отдыха супругов на шашлыках. Женщина упрекнула мужа в измене, заявив, что тот регулярно встречается с любовницей, прикидываясь холостяком. После этого мужчина схватил сковородку и начал ее избивать, пока у импровизированного оружия не отвалилась ручка.

Затем агрессор взял нож и порезал жене руку, приставил лезвие к ее горлу и сдавил руки на ее шее, высказывая угрозы. В какой-то момент женщине удалось вырваться и выбежать на дорогу. На следующий день она рассказала обо всем родственникам и те вызвали полицию и скорую помощь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде 15 суток принудительных работ.