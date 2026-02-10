Наркоторговец попался полиции и избил начальника отдела наркоконтроля во Владимире

Во Владимире 20-летний наркоторговец во время задержания избил начальника отдела наркоконтроля. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 15 января в районе улицы Почаевской. Молодой человек, который, по версии правоохранителей, с ноября 2025 года занимался торговлей наркотиками, попался полицейским во время раскладывания закладок возле железной дороги. У него и в тайниках нашли и изъяли более 70 граммов различных наркотических средств.

При задержании молодой человек решил избежать привлечения к ответственности, напав на начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков — злоумышленник нанес ему не менее двух ударов кулаком в голову. В результате правоохранитель получил черепно-мозговую травму и другие травмы, потребовавшие лечения.

Преступника все равно в результате задержали. В его отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Молодому человеку вменяют ч. 2 ст. 318 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. — «г» ч. 4 ст. 228.1.