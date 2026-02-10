Раскрыты подробности о взорвавшейся во Фрязино машине

Сработавшее взрывное устройство в машине во Фрязино было заложено под днище автомобиля со стороны водительского сиденья, пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что пострадавший получил осколочное ранение голени.

«112»: Человек пострадал при взрыве в машине в подмосковном Фрязино

Ранее стало известно, что во Фрязино Московской области на железнодорожном переезде взорвалась машина. В результате происшествия пострадал 50-летний мужчина.