Раскрыты подробности о взорвавшейся во Фрязино машине
Сработавшее взрывное устройство в машине во Фрязино было заложено под днище автомобиля со стороны водительского сиденья, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что пострадавший получил осколочное ранение голени.
«Сработавшее СВУ было заложено под днище автомобиля со стороны водительского сиденья», — раскрыл подробности канал.
Ранее стало известно, что во Фрязино Московской области на железнодорожном переезде взорвалась машина. В результате происшествия пострадал 50-летний мужчина.