Обломки БПЛА обнаружили жилом районе российского города

В жилом районе Краснодара обнаружили обломки беспилотников после отражения атаки, сообщают в пресс-службе мэрии вечером вторника.

© Московский Комсомолец

В сообщении уточняется, что в поселке Знаменском Краснодара в результате отражения атаки были обнаружены обломки беспилотников, и на местах их падения работают экстренные и специальные службы.

Также уточняется, что в результате инцидентов не зафиксировано повреждений инфраструктуры, нет и пострадавших.

Подробности уточняются.