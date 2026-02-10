СК возбудил дело после взрыва на железнодорожном переезде в Подмосковье

По факту взрыва в автомобиле на железнодорожном переезде в подмосковном Фрязино возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.

Напомним, взрыв прогремел во внедорожнике Nissan. По неофициальным данным, незадолго до происшествия водитель этого автомобиля позвонил в экстренную службу и сообщил о подозрительном предмете в машине.

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Согласно данным предварительного расследования, мужчину пытались убить с помощью взрывного устройства - возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 и 222 УК РФ о покушении и незаконном обороте боеприпасов. На месте происшествия работает оперативная группа.