Человек пострадал при взрыве в машине в подмосковном Фрязино

В подмосковном городе Фрязино на железнодорожном переезде в автомобиле марки Nissan произошел взрыв, в результате чего пострадал 50-летний житель по имени Сергей Щ.

Об этом во вторник, 10 февраля, сообщил 112 со ссылкой на осведомленный источник.

— По предварительной информации, причиной стало неустановленное устройство в автомобиле Ниссан. Пострадал мужчина, у него травма ноги. Экстренные службы работают на месте ЧП, — говорится в публикации.

На данный момент переезд закрыт. На месте работают правоохранители — они выясняют причину взрыва, передает Telegram-канал.

1 февраля на дороге в подмосковном Пушкине обнаружили муляж денежных купюр, в котором была спрятана взрывчатка.

7 февраля в подмосковных Люберцах рядом петарда взорвалась в руках у 16-летнего подростка, из-за чего у него оторвало несколько пальцев. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.