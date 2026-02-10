Мужчина избил 19-летнюю девушку и запер ее с мертвыми собаками

Житель США избил 19-летнюю девушку, а потом запер ее в фургоне с мертвыми собаками. Об этом пишет People.

© Московский Комсомолец

Сообщение о возможном жестоком обращении с животными поступило в начале февраля в полицию штата Коннектикут.

На месте сотрудники обнаружили фургон с затонированными окнами. Внутри находились семь собак — четыре из них были мертвы, еще три оставались живы. Там же обнаружили и 19-летнюю девушку.

Пострадавшая рассказала, что подверглась физическому насилию со стороны мужчины, который удерживал ее против воли.

Полиция вышла на след подозреваемого и задержала его. У 34-летнего Джеймса Уильямсона нашли наркотики, а также паспорта, принадлежащие разным женщинам.

Мужчине предъявили ряд обвинений, включая жестокое обращение с животными и людьми, хранение наркотиков и предметов для их употребления, воспрепятствование действиям полиции, а также управление транспортным средством с приостановленной лицензией.

За Уильямсона позднее был внесен залог в размере 250 тысяч долларов, но данные Департамента исправительных учреждений штата показывают, что сумма была увеличена до 500 тысяч долларов (около 38,8 млн рублей).

Ранее «МК» писал, что протестующие в США осуждают иммиграционно-таможенную службу (ICE) за убийство во время рейда против мигрантов женщины Рене Гуд и клеймят «режим, который готов убивать своих собственных граждан».