Имущество экс-замначальника УМВД российского города обратили в доход государства

Бежицкий районный суд Брянска удовлетворил иск прокуратуры о конфискации имущества у бывшего высокопоставленного полицейского.

Решение касается бывшего заместителя начальника УМВД России по Брянску — начальника полиции Юрия Соколова, который ранее был осуждён за коррупционные преступления. Эту информацию сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Юрий Соколов был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приготовлении к аналогичным преступлениям. Летом 2025 года его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима. Новое судебное решение взыскивает в доход государства имущество, приобретённое им на средства, происхождение которых он не смог подтвердить законными доходами.

Согласно материалам дела, с 2017 по 2021 год Соколов приобрёл два автомобиля премиум-класса — Toyota Camry 2021 года и Lexus RX 2017 года, которые были зарегистрированы на его мать и тестя. Кроме того, он провёл масштабную реконструкцию и дизайнерский ремонт двухэтажного жилого дома, увеличив его площадь почти втрое — до 424,8 квадратных метров. Общая стоимость этого имущества превысила 50 миллионов рублей, в то время как совокупные официальные доходы самого фигуранта и членов его семьи за пять лет составили чуть более 11 миллионов.

Суд признал сделки по приобретению имущества недействительными и постановил обратить его в доход Российской Федерации.