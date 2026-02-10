Школьник умер по пути на экзамен

Десятиклассник в Индии направлялся на экзамен в школу, когда получил ножевое ранение в голову. Об этом сообщает издание NDTV.

© Московский Комсомолец

По данным журналистов, все произошло ранним утром в Манголпури на северо-западе города: на идущего в школу ученика напали неизвестные и нанесли удар ножом в голову. Нож застрял в черепе, и это вызвало тяжелые травмы.

Прохожие заметили лежащего на земле ребенка и вызвали полицию, пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не смогли.

Правоохранители возбудили уголовное дело, сейчас идет опрос очевидцев и местных жителей. В самой школе объявили траур.