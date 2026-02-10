Россиянки подверглись домогательствам на пляже Гоа

Несколько российских туристок подверглись домогательствам со стороны местных жителей на индийском курорте Гоа. Об этом пишет портал The Print.

Инцидент произошел в начале февраля на пляже Бага. Своевременное вмешательство сотрудника пляжной охраны и спасателя предотвратило дальнейшее обострение ситуации, говорится в источнике. Мужчинам сделали предупреждение и разрешили им покинуть прибрежную зону отдыха.

Похожий случай произошел на пляже Колва в Южном Гоа. Там группа из семи-восьми мужчин из штата Карнатака снимала на видео и фотографировала россиянок без их согласия. Спасатели передали индийцев полиции Гоа для дальнейшего разбирательства.

Тем временем на пляже Патнем 8 февраля спасатели заметили пятерых жителей штата Бихар, которые, предположительно, приставали к отдыхающей паре и снимали ее на видео. Сотрудники полиции прибыли на место в течение 15 минут и задержали мужчин.

В ноябре 2025 года на пляже Гоа подверглась домогательствам 19-летняя инфлюэнсерша. Когда девушка прогуливалась в одиночестве, к ней подошли несколько мужчин, которые начали «осыпать ее сексуальными замечаниями».