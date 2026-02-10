Россиянин упал в гречку и погиб

В Саратовской области мужчина упал в приемный бункер с гречкой и погиб, пишет пресс-служба СУ СК РФ по региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел днем 10 февраля на одном из предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенного в рабочем поселке Пинеровка Балашовского района.

Водитель КАМАЗа разгружал гречку в специализированную емкость для хранения на специализированном предприятии по переработке сельхозпродукции.

По данным пресс-службы, 60-летний мужчина в ходе разгрузки упал в емкость с крупой и от полученных травм скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.