Работникам роддома в Кемерово, где умерли девять младенцев, предъявили обвинения

Виталию Хераскову, главному врачу Новокузнецкой городской больницы, в роддоме которой за новогодние праздники погибли девять младенцев, назначили домашний арест. Исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Алексею Эмиху суд запретил определенные действия. Об этом во вторник, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Хераскова обвинили в халатности, которая по неосторожности привела к смерти 10 человек, а Эмиха — в причинении смерти по неосторожности 10 лицам из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

— Следствие также продолжает проверять качество детской смеси, которая давалась новорожденным в Новокузнецком роддоме, на наличие вредных веществ, — передает ТАСС.

Врача-инфекционист и доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», как бактерия Serratia marcescens, которая стала причиной смерти младенцев, могла попасть в больницу и можно ли было это предотвратить.