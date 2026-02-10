Тело бизнесмена нашли возле Патриарших прудов в Москве

Прохожие обнаружили тело бизнесмена недалеко от Патриарших прудов в Москве. Погибшим оказался 49-летний мужчина. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Тело мужчины было обнаружено прохожими. Предположительно, погибшим оказался 49-летний предприниматель, — передает слова собеседника ТАСС.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего и личность погибшего мужчины.

Ранее посетители торгового центра «Саларис» в Новой Москве обнаружили тело мужчины на первом этаже здания. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.