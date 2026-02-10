Самолет с 55 пассажирами на борту потерпел крушение

Пассажирский самолет авиакомпании Starsky, на борту которого находились 55 пассажиров, совершил аварийную посадку на берегу Индийского океана вскоре после взлета из международного аэропорта Могадишо (Сомали). Об этом пишет Express со ссылкой на источники.

По данным газеты, воздушное судно, направлявшееся в город Гуриэль, столкнулось с техническими неисправностями менее, чем через 15 минут полета.

"78. Новости": в Петербурге самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Борт пролетел на низкой высоте, ударился о водную гладь, проскользил по ней, остановившись на мелководье у берега. У лайнера полностью разрушилось правое крыло.

Журналисты заметили, что пассажиры и экипаж не пострадали, жертв нет. Людей удалось своевременно эвакуировать.