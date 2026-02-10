Труп россиянина нашли на улице в рабочем поселке

Труп мужчины нашли в рабочем поселке Горьковском в Волгограде 10 февраля. Об этом сообщает V1.RU.

По словам местных жителей, тело лежит на улице на углу дома. На месте работают оперативные службы.

На место приехали следователи и скорая помощь. Что произошло с мужчиной, пока неизвестно. Информации о личности умершего также нет.

В региональном Следственном комитете сообщили, что по данному факту проводится проверка.

