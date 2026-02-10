Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

На полигоне в Ленинградской области взорвался танк с экипажем. Об этом сообщает 47news со ссылкой на родственника одного из бойцов.

Все произошло 3 февраля на танковом полигоне во Всеволожском районе региона. По предварительным данным, во время маневров с учебными стрельбами в одной из машин мог взорваться боеприпас.

Членов экипажа спасти не удалось. В пресс-службе Ленинградского военного округа комментариев пока не дали.

Ранее стало известно о падении самолета во время учебно-тренировочного полета в районе поселка Джанаталап в Оренбургской области. Борт пропал с радаров около 10:40, самолет вылетел из аэропорта в 07:33, во время полета сработал маяк. Оперативные службы уточнили, что учебный самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.