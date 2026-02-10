Сын президента ВФЛА подозревается в убийстве отца

Александр Балахничев, сын президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, подозревается в убийстве отца, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Александр Балахничев приехал к Валентину домой в Одинцово. В результате конфликта сын достал нож и нанес ему несколько ножевых ранений. Балахничева-старшего доставили в больницу, где он умер от полученных травм.

Валентина Балахничева не стало 2 февраля в возрасте 76 лет.

На посту главы ВФЛА Балахничев провел почти 25 лет, однако его карьера завершилась на фоне допинговых скандалов, приведших к отставке, пожизненному отстранению от легкоатлетической деятельности и заочному приговору парижского суда к трем годам тюрьмы за коррупцию и получение взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

В январе 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало победительницу Олимпиады-2012 в беге на 3000 м с препятствиями Юлию Зарипову и бронзового призера Игры в Лондоне в многоборье Татьяну Чернову, после чего их результаты были аннулированы. В феврале 2015 года Балахничев подал на отставку поста президента ВФЛА.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту смерти Балахничева.