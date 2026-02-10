На чердаке пятиэтажки в Волгограде нашли мины времен ВОВ

По данным издания "Волгоградская правда", 10 февраля в Волгограде экстренно выселили жильцов одного из подъездов пятиэтажного дома по улице Канатчиков в Красноармейском районе. Причиной послужило обнаружение боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных рабочими на чердаке, когда они занимались устранением коммунальной аварии.

Сообщается, что слесари, работавшие над отогревом замерзших труб, обнаружили на чердаке 6-го подъезда проржавевшие минометные мины. Они находились в ящике, частично зарытые в полу.

По предварительной информации, все жители 6-го подъезда были временно размещены в школе №31.

Ранее жители трех подъездов этого дома на улице Канатчиков, 5, около недели оставались без отопления из-за разморозки системы отопления и прорывов труб. 8 февраля жители 6-го подъезда, где были обнаружены боеприпасы, пострадали от затопления кипятком с 5 по 1 этажи.