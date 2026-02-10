Самолет StarSky разбился у побережья Могадишо в Сомали

Самолёт сомалийской авиакомпании StarSky во вторник упал на побережье возле сомалийской столицы Могадишо, о жертвах не сообщалось, сообщило издание Garowe.

© Global look

Самолёт сомалийской авиакомпании StarSky потерпел крушение на побережье неподалёку от Могадишо, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Garowe.

Инцидент произошёл вскоре после вылета борта из международного аэропорта имени Адена Адде, который расположен в столице Сомали.

Как уточняет издание, информации о погибших или пострадавших в результате падения воздушного судна на данный момент нет. Причины аварии пока не раскрываются, подробности происшествия выясняются.

Ранее, в январе, авиакомпании Turkish Airlines, Qatar Airways и Ethiopian Airlines обратились к Управлению гражданской авиации Сомали с требованием усилить меры безопасности для рейсов, направляющихся в столичный аэропорт. В противном случае, эти перевозчики угрожали приостановить полёты в Могадишо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет ООН совершил аварийную посадку в Сомали.

