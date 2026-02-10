Сотрудники ФСБ России задержали Павла Васина, третьего соучастника покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, сообщает Центр общественных связей ведомства.

«Задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство... Алексеева гражданин России Васин Павел, 1981 года рождения», — говорится в сообщении.

Фигурант является сыном ранее задержанного по делу гражданина России Виктор Васин 1959 года рождения.

Ранее Любомир Корба и Виктор Васин, задержанные по делу о покушении на Алексеева, признали вину. Корба рассказал, что ему обещали $30 тыс. в случае успеха.

Раскрыты планы бегства исполнителя покушения на Алексеева

6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвёл несколько выстрелов в генерал-лейтенанта Минобороны России Алексеева и скрылся. Пострадавший был госпитализирован.

Позднее исполнитель покушения был задержан в ОАЭ и передан России.

