Задержан третий соучастник покушения на генерала МО России Алексеева
Сотрудники ФСБ России задержали Павла Васина, третьего соучастника покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, сообщает Центр общественных связей ведомства.
«Задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство... Алексеева гражданин России Васин Павел, 1981 года рождения», — говорится в сообщении.
Фигурант является сыном ранее задержанного по делу гражданина России Виктор Васин 1959 года рождения.
Ранее Любомир Корба и Виктор Васин, задержанные по делу о покушении на Алексеева, признали вину. Корба рассказал, что ему обещали $30 тыс. в случае успеха.
Раскрыты планы бегства исполнителя покушения на Алексеева
6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвёл несколько выстрелов в генерал-лейтенанта Минобороны России Алексеева и скрылся. Пострадавший был госпитализирован.
Позднее исполнитель покушения был задержан в ОАЭ и передан России.
