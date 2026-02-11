Таксисты в Шереметьево для ограбления бойцов СВО травили их
Банда таксистов использовала одурманивающие вещества для ограбления участников специальной военной операции, прибывающих в Шереметьево.
Группа водителей предлагала пассажирам напитки с добавлением мощных снотворных препаратов, чтобы беспрепятственно похищать их средства, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
Обвиняемые убеждали жертв выпить жидкость с добавлением неустановленного одурманивающего вещества. Этот препарат обладал седативно-снотворным эффектом, в результате чего человек быстро засыпал.
Напомним, обвиняемый в краже средств у участников спецоперации в Шереметьево Илья Павлов частично признал в суде вину.
Экстрадированный из Армении Ваге Хачатрян дал признательные показания.
Суд продлил арест четверым таксистам по этому делу еще на полгода.