Россиянка хотела вывезти из Индонезии редких змей

Гражданка России, как рассказал РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, пыталась вывезти из этой страны редких змей, за что ей грозит до пяти лет тюрьмы. Россиянка, по данным индонезийских властей, пыталась вывезти 202 особи диких животных в РФ.

Она «пыталась вывезти отсюда, из Индонезии, редких змей», занесенных в Красную книгу.

«Естественно, это нарушение законодательства, - рассказал посол. - Сейчас мы помогаем урегулировать ситуацию».

Данное нарушение в Индонезии является довольно серьезным - за него полагается до 5 лет тюрьмы.

По данным министерства лесного хозяйства Индонезии, гражданку РФ задержали 29 января в аэропорту Бали, Речь, как уточняется, шла об одном бирманском питоне, 89 шаровидных питонах, 104 игуанах (все они живы). Кроме того, по данным местных правоохранителей, россиянка хотела перевезти 8 мертвых игуан, упакованных «в 19 мешков». Власти Индонезии подозревают, что в деле замешана организованная преступная сеть.