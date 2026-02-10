Генерал Алексеев остается в реанимации после покушения

Первый замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев находится в реанимации после покушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

© Минобороны России

По словам собеседника агентства, состояние офицера стабильное.

«Но пока он остается в реанимации», - рассказал источник.

Ранее стало известно, что раненный при покушении Алексеев пришел в сознание в больнице и начал разговаривать.