Генерал Алексеев остается в реанимации после покушения

СМИ: Генерал-лейтенант Алексеев остается в реанимации после покушения
Первый замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев находится в реанимации после покушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, состояние офицера стабильное.
«Но пока он остается в реанимации», - рассказал источник.
Ранее стало известно, что раненный при покушении Алексеев пришел в сознание в больнице и начал разговаривать.