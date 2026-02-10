После землетрясения в Анапе на стенах соцучреждений появились трещины

Заместитель мэра Анапы Наталья Рябоконь рассказала о последствиях землетрясения в городе-курорте.

«Социальные объекты: Выявлено несколько несущественных трещин, которые уже устраняются рабочими бригадами», – написала чиновница в социальных сетях.

По ее словам, угрозы для обрушения зданий нет. Также сейчас осматриваются все потолки, светильники и прочее на предмет безопасности.

Напомним, землетрясение произошло утром и его последствия ощущались в Анапе, Новороссийске и Крыму.