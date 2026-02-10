СК предъявил обвинение мужчине, сломавшему нос девушке в московском метро

Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение мужчине, который сломал нос девушке на станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе столичного СК России.

© Вечерняя Москва

— Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 3 февраля. Незнакомец подошел к девушке и начал выпрашивать у нее деньги. После того как она отказала, мужчина начал оскорблять ее. В ответ на это девушка решила записать конфликт на телефон, после чего агрессивный пассажир ударил ее по лицу.

После произошедшего девушка обратилась за медицинской помощью. Также она написала заявление в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника.