Студент полтора часа варился в кипятке в российском общежитии

В одном из общежитий Перми студент упал в душе и больше часа варился в кипятке. Об этом сообщает портал 59.ru.

По информации издания, молодой человек потерял сознание и упал, после чего пролежал в горячей воде полтора часа. Спасти студента не удалось.

В учебном заведении не стали комментировать случившееся. Правоохранители же сообщили изданию, что учащийся был несовершеннолетним.

