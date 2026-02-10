Дело возбуждено после травмирования мужчины в лифте дома в Жуковском

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования мужчины в результате резкого торможения лифта в доме в Жуковском. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

«8 февраля текущего года в многоэтажном доме в Жуковском во время резкого торможения лифта при движении вверх мужчина, находившийся внутри кабины, получил травмы и был госпитализирован. По результатам проверочных мероприятий следователем следственного отдела по Раменскому ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли документацию о техническом состоянии лифта, а также о его комплексном техническом обслуживании и ремонте. Проводятся допросы.

Как сообщало ранее Агентство «Москва», инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на ул. Амет-хан Султана.