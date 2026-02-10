МВД объявило в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева Серебрицкую
МВД России объявило в розыск пособницу покушения на генерал-лейтенанта российского Минобороны Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую, сообщается на сайте ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — приводит комментарий РИА Новости.
Накануне Центр общественных связей ФСБ России показал фото соучастницы покушения на Алексеева Серебрицкой.
Установлено, что Серебрицкая снимала квартиру в доме, где было совершено покушение на генерала Алексеева.
6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвёл несколько выстрелов в генерал-лейтенанта Минобороны России Алексеева и скрылся. Пострадавший был госпитализирован.
Любомир Корба и Виктор Васин, задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева, признали вину. При этом Корба рассказал, что ему обещали $30 тыс. в случае успеха.
Серебрицкая накануне покушения на генерала Алексеева улетела из Москвы в Стамбул.