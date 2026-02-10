МВД объявило в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева Серебрицкую

МВД России объявило в розыск пособницу покушения на генерал-лейтенанта российского Минобороны Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую, сообщается на сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — приводит комментарий РИА Новости.

Накануне Центр общественных связей ФСБ России показал фото соучастницы покушения на Алексеева Серебрицкой.

Установлено, что Серебрицкая снимала квартиру в доме, где было совершено покушение на генерала Алексеева.

6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвёл несколько выстрелов в генерал-лейтенанта Минобороны России Алексеева и скрылся. Пострадавший был госпитализирован.

Любомир Корба и Виктор Васин, задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева, признали вину. При этом Корба рассказал, что ему обещали $30 тыс. в случае успеха.

Серебрицкая накануне покушения на генерала Алексеева улетела из Москвы в Стамбул.