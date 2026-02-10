В Подмосковье накрыли подпольный цех с вейпами на 1 млрд рублей

Правоохранители пресекли деятельность крупной подпольной фабрики по выпуску жидкостей для электронных сигарет в Московской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стоимость изъятого товара и оборудования на подпольной фабрике оценивается в 1 млрд рублей, указала Волк, передает ТАСС.

В ходе обысков раскрыты четыре производственные линии, 600 тыс. флаконов многоразовых парогенераторов, тара, различные компоненты для приготовления жидкости для вейпов, а также более 2 млн рублей и около 400 тыс. долларов.

Злоумышленники наладили масштабный выпуск продукции без соответствующих разрешений. Цех функционировал в круглосуточном режиме, производя до 75 тыс. единиц товара за смену. Готовые изделия отправлялись на склады или напрямую в регионы России.

До этого полицейские раскрыли в Ленобласти подпольный цех, где производили контрафактный алкоголь с логотипами известного бренда.