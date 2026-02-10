В Кисловодске несколько домов и соцобъектов остались без тепла из-за аварии

В Кисловодске (Ставропольский край) из-за аварии на теплотрассе несколько жилых домов и социальных учреждений остались без отопления и горячей воды.

Это сдания на улицах Станичной, Куйбышева, Победы, Губина, У. Алиева, Пионерской, Расковой, Марцинкевича, Куйбышева, сообщает ИА «Победа26».

На месте происшествия работают аварийные бригады.

Ранее главное управление МЧС по Кемеровской области сообщило о крупном прорыве на сетях, в результате которого водоснабжение было прекращено почти для 6 тыс. горожан и ряда социальных объектов.