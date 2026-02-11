В Бердске женщина спасла внука из огня ценой собственной жизни

В Новосибирской области 76-летняя Ирина Боровикова ценой своей жизни спасла 18-летнего внука, страдающего ДЦП, сообщил "РГ" информированный источник.

© Российская Газета

Инцидент произошел в доме на улице Максима Горького в Бердске. В комнате парня загорелся телефон, стоявший на зарядке. Дым быстро распространился по подъезду. Кто-то из очевидцев вызвал пожарных. Спасателям удалось вывести на улицу 29 человек.

Парень, в комнате которого начался пожар, с трудом ходил и не мог самостоятельно выбраться из огня. Ирина Боровикова бросилась в задымленную комнату и смогла оттащить внука в кухню, где было безопаснее. Затем Ирина Николаевна, по всей вероятности, попыталась потушить пожар, но потеряла сознание, надышавшись угарным газом.

Прибывшие пожарные констатировали смерть пенсионерки. Ее внука вынесли на свежий воздух и передали скорой помощи. Сейчас 18-летний юноша находится в реанимации Бердской ЦГБ. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам врачей, его состояние оценивается как стабильное, с положительной динамикой.