11-летняя девочка получила ножевое ранение в сердце от отца

В Приморье 11-летняя девочка получила тяжёлое ножевое ранение в сердце от собственного отца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

© Минздрав Приморского края

По информации следствия, 4 февраля в поселке Сибирцево 61-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в комнату дочери и нанес ей несколько ударов ножом. Ребёнок получил критическое проникающее ранение в область сердца и потерял около 1,5 литра крови.

Местные медики сразу начали экстренные мероприятия. Девочку доставили в Черниговскую центральную районную больницу, где ей провели сложную операцию на сердце. После стабилизации состояния ребёнка санитарным вертолётом 6 февраля перевезли во Владивосток в Краевую детскую клиническую больницу № 1. Сейчас девочка находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, её состояние оценивается как стабильное.

Минздрав Приморья отметил, что спасение жизни ребёнка стало возможным благодаря слаженной работе бригад скорой помощи, хирургов, реаниматологов и службы санитарной авиации.

По версии следствия, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство малолетнего. Подозреваемый отец заключён под стражу на два месяца. Расследование остаётся на контроле прокуратуры Черниговского района.