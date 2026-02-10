Два человека погибли после поездки на льду Байкала

В Ольхонском районе Иркутской области произошла страшная авария на льду Байкала: четверо людей катались на автомобиле, когда машина провалилась под воду. Двух участников инцидента спасти не удалось, сообщают в региональном следственном управлении СК РФ.

Событие произошло на участке между бухтой Ая и деревней Усть-Анга. Автомобиль ехал по ледяной поверхности и, находясь примерно в 900 метрах от берега, наткнулся на трещину, после чего ушел под воду. По предварительным данным, за рулем находился мужчина, лишенный водительских прав.

В результате трагедии 34-летний водитель и 36-летняя пассажирка не смогли выбраться из автомобиля, еще двое людей сумели спастись. В настоящее время проводится доследственная проверка, а также продолжаются поиски пропавших.